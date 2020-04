Trabajadores del INEGI se manifiestan esta tarde en las puertas de la Institución sobre avenida 16 de septiembre y la calle Mexicalzingo, en el centro de la ciudad, porque les están exigiendo firmar su renuncia.

“Y cuando el Gobierno Federal anuncia que ya se suspenden todas las labores no escenciales es cuando ya el INEGI decide mandarnos a nuestras casas, nuestro contrato se vence hasta el 17 de abril , entonces ahorita lo que nos están pidiendo es que firmemos nuestra renuncia que es completamente ilegal no solo eso y aparte se nos esta amenazando con ponernos en una lista negra”.

Y si bien el problema es a nivel nacional, esto no los consuela pues el censo se quedó a tres semanas de concluir y muchos no tienen trabajo. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)