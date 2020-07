En protesta porque la autoridad estatal no responde a sus demandas de basificación, este jueves trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud realizarán una manifestación en Casa Jalisco y donde exigirán ser atendidos por el propio gobernador Enrique Alfaro.

Este miércoles, representantes de los trabajadores tuvieron una reunión con autoridades sanitarias, pero no llegó a buen término; el abogado Absalón Ibarra, comentó:

“La verdad es que nosotros fuimos a la junta con el personal de la Secretaría de Salud buscando un acuerdo con ellos en base a la basificación, de todos aquellos que no son basificados que pertenecen a la Secretaría de Salud y lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo”.

Explicaron que hay trabajadores con 10 y hasta 20 años esperando ser basificados. Durante el encuentro de este miércoles, participantes señalaron que sólo les propusieron posponer este tema hasta dentro de dos meses, por lo que, ante la falta de resultados, se realizará la protesta frente a la residencia oficial en Manuel Acuña. (Por Héctor Escamilla Ramírez)