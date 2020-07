Trabajadores eventuales del Sector Salud retornaron este viernes a Casa Jalisco y realizarán un plantón por tiempo indefinido exigiendo su basificación.

Esperan que en las próximas horas se integren más compañeros.

Entre los trabajadores hay algunos con más de 15 años esperando su plaza y no estar bajo la incertidumbre laboral.

“Los bonos, los días de descanso, pases de salida principalmente como dice mi compañera, los salarios y no cuento con este… yo no tengo nada, ningún seguro social, no tengo nada”.

El grupo formado principalmente por mujeres, comenzó la instalación de sus casas de campaña y a inflar sus colchonetas en en el ingreso a vehículos que da hacia Manuel Acuña. La autoridad colocó vallas para que no pudieran instalarse bajo el techo que cubre el ingreso principal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)