Si el empleador no cumple con su obligación de pagar antes del 20 de diciembre el aguinaldo, los trabajadores tendrán un año para reclamar su derecho laboral, advierte el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz.

“El tema del aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores y que está obtenido como tal y que hay pagarlo a más tardar el día 20. ¿Qué sucede si no se paga el 20? el trabajador tiene hasta un año pasa solicitar se pague, pero no obstante en ello, vamos a estar muy presentes para buscar que las partes pueda tener el trabajador su aguinaldo correspondiente y el empleador cumplir con una obligación legal”.

Pérez Gollaz asegura que los descansos a que fueron obligados algunos trabajadores por la pandemia, no deberán afectar sus derechos laborales. (Por Gricelda Torres Zambrano)