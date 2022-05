“Se está trabajando, pero no podemos precipitarnos”, responde el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, a la exigencia del gobernador, Enrique Alfaro, para poner tras las rejas a los responsables del desfalco millonario a Pensiones del Estado.

“El sistema acusatorio adversarial no todo es para encarcelar a la gente. Claro que se busca procurar justicia, pero tienes que llevar los elementos suficientes necesarios para acreditar una responsabilidad. Si hacemos las cosas precipitadas lo más probable es que no tengamos éxito en lo que pretendemos. El mensaje del gobernador me queda claro. El desfalco en Pensiones, que ha sido histórico, ofende a la sociedad”.

Insiste en que el que caso de Abengoa está judicializado, pero en el de Transportes Marítimos Mexicanos no es suficiente el informe de la Contraloría Estatal, por lo que la investigación continúa.

Por cierto, advierte que en este último caso, la denuncia que presentaron no menciona a Francisco Ayón. (Por Gricelda Torres Zambrano)