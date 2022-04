Luego de marcar un doblete ayer en el triunfo del Galaxy de los Angeles ante el Timbers Portland para llegar a 4 tantos en 5 jornadas en la temporada de la MLS; al delantero Javier “Chicharito” Hernández se le pregunto que pensaba sobre su ausencia en la Selección Mexicana y dijo que el simplemente trabaja para ser elegible.

“Bueno ese tema como lo he hablado ya desde hace muchos años sobre ese tema la respuesta siempre van a encontrarla, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, tratando como me enseñó mi abuelo y mi padre para ser elegible para hacerlo de a mejor manera y ya está no, no va haber otra respuesta distinta a lo que está en mi mente, en mi corazón, que yo voy a tratar de hacer lo mejor”.

Javier Hernández fue convocado por última vez a la Selección Mexicana, en septiembre de 2019 y marcó un gol en el triunfo de 3-0 sobre los Estados Unidos, en partido amistoso disputado en Nueva Jersey, desde entonces por cuestiones aparentemente de indisciplina ha sido ignorado por el entrenador Gerardo “Tata” Martino, pese al buen momento por el que atraviesa y a ser el máximo goleador del Tri con 52 anotaciones. (Por Manuel Trujillo Soriano)