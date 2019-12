El excesivo burocratismo aunado con una complicada tramitología, es lo que ha provocado las largas filas para cobrar las becas del Gobierno Federal, en los llamados Bancos del Bienestar.

La gente tiene que venir desde sus poblaciones para cobrar y sólo en un banco se realiza el trámite:

“Nos lo entregaban en nuestro municipio, pero muchas de las que venimos tenemos las tarjetas vencidas, por eso es que tenemos que venir hasta acá y no han entregado las tarjetas nuevas es el problema …/¿Tú por ejemplo, por qué tienes que venir hasta acá?/…

Porque tampoco nos lo llevan a nuestro municipio, entonces tenemos que venir hasta acá porque aquí no más, tienes que venir exactamente a un banco Bansefi, si no es banco Bansefi, no te pagan en ningún otro lado y en Arenal Jalisco, no hay banco Bansefi …/¿Tú eres de Arenal?/… Así es yo soy de Arenal, tenemos que venir hasta acá, madruagarle para estar aquí porque sino se acaba el dinero y ya no alcanzamos …/¿A qué hora llegaste?/… Yo, a las cuatro de la mañana.

Este banco comienza a pagar la beca del Gobierno Federal a partir de las nueve de la mañana, pero a las 12 del día, el dinero ya se les terminó, por lo que la gente que viene de poblaciones lejanas tiene que regresar un día después. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)