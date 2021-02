A partir de las 9:00 de la mañana comenzó la vacunación anticovid en la capital de la República, siendo la Unidad de Medicina Familiar del IMSS número 42, en la alcaldía Cuajimalpa, uno de los sitios designados para ello.

Sorprendido por la rapidez del proceso, el señor Elías González, fue uno de los primeros vacunados.

“Todo esto, por medio de los medios sabíamos, pero que así ya se va a llevar a cabo, apenas ayer. No sé cuál si la Sputnik, la de Astra, no, no, no sé cuál es”.

Por su parte, la señora Carmen Castillo, dijo estar muy contenta por estar en el grupo de los primeros mexicanos vacunados.

“La verdad estoy muy contenta, y me da mucho gusto en que seamos los afortunados en que nos den, nos den la vacuna. Y dar gracias a Dios porque estamos con salud, todavía estamos vivos y pues gracias que nos tocó ya vacunarnos”.

Estas personas fueron citadas para regresar el 19 de abril y recibir la segunda dosis. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro.com)