El transporte público y los autos de alquiler también serán sancionados si no han realizados la verificación vehicular que es obligatoria a partir de este año, señala el secretario de Transporte, Diego Monraz.

Indica que la Setran ya socializó la verificación con esos sectores y coadyuvará en los módulos que se instalarán a partir de mañana para sancionar a los autos con placas terminación uno que no hayan verificado.

“Nosotros ya hemos estado trabajando con ellos, nuestro trabajo es más interno con los transportistas, con los vehículos de alquiler también, como son taxis y Uber, pero la Policía Vial tendrá la atribución total de poder infracciones a una unidad del transporte público si no verificó”.

En otro tema, indica que se acabaron el domingo las tarjetas del transporte público por la gran cantidad de personas que compró una para trasladarse en la línea Tres al Centro de la ciudad para la marcha a favor del INE, pero ya fueron repuestas. (Por Claudia Manuela Pérez)