Anuncian transportistas de carga de la CONATRAM que el próximo 15 de enero pararán todos sus camiones en las entradas carreteras de la ciudad, en protesta a la prohibición de ingreso en ciertos horarios, impuestos por el Gobierno de Estado.

El presidente de la CONATRAM a nivel nacional, Elías Dip Rame, precisa:

“Primeramente estamos inconformes ante una medida inconstitucional totalmente, lo cual está provocando dos cosas, que los transportes como no vamos a pagar eso, no entremos a Jalisco, estaremos parados fuera de las entradas a Jalisco y si se paran miles de camiones, pues se van a parar, la situación no obedece a otra situación, toda vez que están violando nuestros derechos constitucionales”.

El paro de transportistas de carga será el próximo 15 de enero en los ingresos carreteros de Chapala, Zapotlanejo, Nogales y Colima. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)