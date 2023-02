Tras la llegada de los contingentes de transportistas a la sede Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representantes buscarán una reunión con directivos de la delegación para destrabar su principal conflicto: que se publique la reglamentación que pone orden en la operación de las grúas a nivel federal.

El representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Diego Bolio, señaló que de no hallar respuesta, insistirán en las movilizaciones.

“Es algo que no hayamos querido hacer si las autoridades hayan atendido los llamados. Bueno, pues tendremos que seguir haciéndolo, obviamente no, de alguna manera cada vez pues más fuerte no”.

Reportan 150 unidades participando en la protesta, entre grúas y vehículos pesados.

Afirman que también exigen se liquiden los adeudos que el gobierno de Jalisco tiene con empresarios de grúas que operan en la formalidad. Dicho adeudo asciende a 60 millones de pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)