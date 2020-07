Casi siete horas permaneció inundado y cerrado a la circulación el túnel vehicular de avenida López Mateos a la altura de Las Águilas tras la tormenta de esta madrugada y todo porque las bombas que debería activar el Ayuntamiento de Zapopan no funcionaron, así lo confirma un trabajador del SIAPA, quienes el vactor para poder abrir el túnel.

“¿Qué fue lo que pasó, entonces, no sirvió qué? Las bombas que están en juridicción que están ahorita por el Ayuntamiento, no funcionaron, no se activaron ¿Y utiliaron el vactor? El vactor y vino un técnico electromecánico a hacer funcionar las bombas”.

El túnel paulatinamente se reabre a la circulación, sin embargo, aquí sobre avenida López Mateos hay una situación similar de inundación a la altura de avenida La Calma.