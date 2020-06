La dirigencia de MORENA en Jalisco deslindó al partido de los señalamientos sobre la infiltración de grupos de choque en la violenta protesta de este jueves en el centro de Guadalajara por la muerte de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán.

Su representante, Hugo Rodríguez, afirmó que MORENA no promueve ni está a favor de ese tipo de acciones, y que el gobernador debe probar sus dichos.

Exigió que se hagan publicas las listas de las 28 personas detenidas tras la protesta y de dónde son, ante el temor de que se pretenda ligar a alguno de ellos con la militancia morenista.

“Son corrientes. Ante Dios y ante los hombres decimos MORENA no se maneja así, no sean puercos. Y haremos un seguimiento para saber quienes son, y de dónde vienen todos esos detenidos”

Condenó la agresión contra una policía tapatío a quien prendieron fuego en la espalda. (Por Mireya Blanco / Cuartoscuro)