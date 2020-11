Acusan vecinos de las calles Europa y Ejido, donde anoche se registró una agresión a balazos, que durante varios minutos intentaron comunicarse al número de emergencias 911 y simplemente no lo lograron.

Jorge es vecino del domicilio donde anoche se registró el ataque a balazos, e incluso a una de las víctimas la conocía desde hace varios años, y aunque estuvo en la línea por más de 10 minutos, en el 911 solamente escuchó una grabación que se repetía una y otra vez.

“Nunca contestaron. Nada más decían que esperáramos… la llamada es importante, de ahí no salían, la llamada es importante, no cuelgue. Son 15 minutos que yo estuve en la línea hasta que subieron a este cuate a la camioneta y se lo llevaron”.

Ante la imposibilidad de comunicarse con los servicios de emergencia los familiares de las víctimas decidieron llevarlos por sus medios a la Cruz Verde Ruíz Sánchez, a donde llegaron muertos. (Por José Luis Escamilla)