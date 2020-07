Tras hacerse públicas las amenazas en contra del gobernador de Jalisco y de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su apoyo a ambos funcionarios.

“Hoy di instrucciones en el gabinete de seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros, y lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública”.

Y por ello aclaró que su gobierno no pacta ni con la delincuencia común, ni la de cuello blanco, ni la organizada, que no se protege a unos para perseguir a otros, y tampoco hay acuerdos en lo oscurito con el Gobierno de Estados Unidos ni con sus agencias. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)