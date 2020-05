Luego de ganar el título de Liga en Nicaragua, el tapatío Taufic Guarch ya desea regresar a Guadalajara con su familia, pero aún no lo puede hacer por las restricciones aéreas por la pandemia de Coronavirus.

“Si tengo pensado regresar este, ahorita estoy de vacaciones y voy a tener un largo tiempo de vacaciones. Estoy estando que me puedan abrir la frontera para poder tomar un vuelo a Guadalajara, la directiva me está apoyando en todo y solo esperar que se calme todo y puedan abrir la frontera”.

Aseguró el ex jugador de Tecos, Tigres y Atlante, que no pediría ayuda al gobierno de México para que mande un avión especial. (Por Martín Navarro Vásquez)