Tras pasar por el proceso de cuarentena, pues resultó contagiado de Covid, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, volvió a la escena pública para denunciar a cuatro gasolineras que no permitieron que se les colocaran los sellos de suspensión por no dar litros de a litro, dos de las cuales se encuentran en Jalisco.

“Cuatro se negaron a ser verificadas y cuatro se negaron a que pudiéramos colocar los sellos, pero las estaremos atendiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, que a ambas instituciones agradecemos el respaldo que nos han dado a la CRE, y Profeco y a CEA para estas verificaciones conjuntas. Las que no se dejaron colocar los sellos, es Servicio Los Lagos en Xalostotitlán, Jalisco; Servicio Estrella del Sur en Villa de Álvarez, Colima; Mónica y Sergio Sanabria, Axochiapan, Morelos; y Gasolineras Faz de Occidente, Tlajomulpo de Zúñiga, Jalisco”. (Por Arturo García Caudillo)