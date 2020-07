La regidora priísta por Zapotlanejo, María del Refugio Camarena Jauregui, estrenará la reforma por violencia política de género, que se aprobó hace apenas unas horas en el Congreso local, por el enfrentamiento verbal que tuvo con el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, en la sesión del pasado fin de semana y presentará la queja ante el Instituto Electoral del estado y la Fiscalía especializada.

Camarena Jauregui dijo que tiene miedo y narró que el conflicto se originó cuando, en asuntos varios, trató de tocar un tema sobre seguridad pública.

“Un comentario fue que no se te olvide regidora que aquí tu representas una minoría y que yo representó cuatro veces más que tú. Este señor lejos de generar respeto genera miedo. Yo no puedo estarme limitando, en el ejercicio de mis funciones como regidora y limitarme solamente a votar en contra, cuando algo no me cuadra porque prefiero hacer eso a meterme a una discusión porque no sé de qué manera me vaya a contestar este señor”.

Las reformas ya fueron publicadas en el periódico oficial del estado. (Por Mireya Blanco)