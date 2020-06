Tras los actos violentos de este fin de semana en Celaya, tras la detención de la madre, la mujer y la hermana del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población a no encubrir a delincuentes.

“No hay ninguna justificación para decir: voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas, voy a hacer base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir. No se metan en eso, hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos. No se metan a proteger a delincuentes”.

Y es que, asegura, esos grupos delictivos manejan nóminas y entregan apoyos por semana a las comunidades, y por eso cuando hay una detención, la gente sale a la calle a apoyarlos y a enfrentar a la Guardia Nacional.