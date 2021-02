Empleados del Poder Judicial del Estado piden incrementar la seguridad dentro de Palacio de Justicia, luego que la mañana de este martes se registró un incidente en la Décimo Primera Sala Especializada en materia penal donde un sujeto con navaja se introdujo y provocó un altercado con trabajadores del sitio.

No hubo heridos y esta persona fue detenida por policías. Trabajadores se dicen preocupados que ocurra una tragedia como en Fiscalía en 2016, cuando un abogado disparó contra los trabajadores del inmueble y después se suicidó. Habla una testigo:

“Los magistrados traen sus guaruras, traen sus choferes, el presidente del Supremo Tribunal trae varias personas a cargo de su seguridad, no queremos que pase de nuevo lo que en Fiscalía hace varios años pasó; esta persona llevaba un arma blanca, no sabemos en contra de quien iba, si por algún asunto, si porque salió mal”.

Mencionan que tenían arcos detectores al ingreso del edificio y los quitaron y además se relajó la vigilancia dentro del inmueble. (Por Héctor Escamilla Ramírez)