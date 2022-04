Pasado el ejercicio de la revocación de mandato y por siguiente la veda electoral, este lunes regresó a sus actividades normales la oficina de la Secretaría de Bienestar de la calle Lerdo de Tejada, donde desde las 9:00 de la mañana hay gente formada para diferentes trámites, como el señor Raúl, quien trajo a su papá, de 70 años, a quien llevan cuatro meses sin depositarle dinero.

“Por lo mismo aquí, por la información que me dieron aquí en el módulo. Ellos me dijeron que hasta el 11 empezaban a trabajar. Entonces, yo dije, pues yo lo traigo el mero 11 para que no me digan después que no vine”.

Acuden desde hoy a la Secretaría de Bienestar una vez pasada la veda electoral desde los que se inscriben al programa 65 y Más hasta incidencias y tardanzas en la llegada del dinero. (Por José Luis Jiménez Castro)