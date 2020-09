Por enésima ocasión, y tras la reunión que sostuvieron con Rosario Piedra, senadoras del PAN exigieron su renuncia como titular de la CNDH, así lo explica la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán.

“Alguien que no puede ser autónoma, alguien que no puede reconocer los errores del gobierno, alguien que no puede emitir recomendaciones, alguien que tiene una sujeción personal de afecto a este gobierno, no puede dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evidentemente la renuncia pasa porque ella lo defina, pasa porque ella, y así se le dijo, ella tome la decisión continuar en el cargo”.

Explicó que durante la reunión, la ombudsperson anunció que había solicitado el recorte al gasto de la CNDH, pero no su salario; que estaba empeñada en reducir el gasto de operación del organismo, y que dedicó cerca de 40 minutos a justificar el porqué se encontraron cortes finos en el refrigerador de su oficina. (Por Arturo García Caudillo)