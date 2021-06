Tras una reunión que se extendió por casi dos horas, el ayuntamiento de Guadalajara señaló que no habrá marcha atrás al desalojo de comerciantes del Edificio Plaza donde se encuentra el Hotel One. Los locatarios salieron inconformes con la reunión, luego que les advirtieron que pasarán al menos 10 días, tras la entrega de un nuevo dictamen, para determinar si podrán retornar a sus propiedades.

Locatarios aplauden el tema de Protección Civil, pero están molestos porque las medidas se tomaron sin advertencia y nadie se responsabiliza de las pérdidas económicas que tendrán. Habla el abogado José Federico López Amezcua, representante de uno de los afectados:

“El ayuntamiento le está echando la bolita al Hotel One por no haber llevado a cabo ciertas modificaciones a su estructura; los mismos propietarios del Hotel One, los representantes manifiestan que se les hace extraño que todo se haga a última hora”.

El cierre del hotel One lleva a un efecto cascada que provoca de momento el cierre de todos los locales bajo el Hotel One, en los portales. También se evalúa la afectación que pudiera darse en el edificio posterior al Plaza, que da hacia la calle de Colón. (Por Héctor Escamilla Ramírez)