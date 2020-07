La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Sofia García Mosqueda, atribuyó a los cierres de diversas dependencias con motivo de la emergencia sanitaria, entre estas la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, los problemas para entregar las leyes de ingresos 2020 de todos los municipios por dos acciones legales que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el cobro en estacionamientos.

García Mosqueda indica que las copias se mandaron por correo pero la Corte no recibió porque estaba cerrada; posteriormente la documentación de envío vía electrónica pero tampoco fue validada porque no tienen firma digital y no podían tramitarla por la reducción de actividades en las dependencias federales.

“¿Qué es lo que sucede? Pues también fuimos víctimas de la contingencia, de la burocracia de distintas áreas”

La multa es de cinco mil 200 pesos. (Por Mireya Blanco)|