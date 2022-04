Los constantes cambios de trazo y la falta de planeación del Tren Maya se traducen en un sobrecosto de 90 por ciento, asegura, tras la revisión de la Cuenta Pública 2020, el diputado panista Héctor Saúl Téllez.

“Esto se traduce ahora en un sobrecosto, por lo menos en lo que va de la construcción, del 90 por ciento sobre lo inicialmente anunciado. Además de causar graves daños al medioambiente en la península de Yucatán, hoy la falta de planeación muestra este grave sobrecosto del noventa por ciento. Además este gasto no coincide con el apenas 25 por ciento del avance físico”.

Explica que en la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación, reveló que el Tren Maya presenta irregularidades por más de mil 312 millones de pesos y sobrecostos por firma de proyectos ejecutivos, gastos no reportados y sin cumplir normativas, así como indemnizaciones; además de que no existen estudios de impacto ambiental. (Por Arturo García Caudillo)