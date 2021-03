Un incendio esta tarde en la colonia Postes Cuates de Guadalajara causó gran movilización de cuerpos de emergencia y donde tres personas tuvieron que ser atendidas por los paramédicos.

El incendio, a donde acudieron bomberos municipales, ocurrió en la calle San Mariano, entre Monte Aconcagua y Monte Blanco y de momento no ha se determinado qué inició el fuego.

Tres moradores de la casa tuvieron que ser atendidos: una señora de 72 años lesionada en una pierna, una joven con síndrome de down que sufrió una crisis convulsiva y un hombre quien sufrió quemaduras en los brazos al tratar de apagar el fuego y cuya edad no fue especificada.

Las llamas consumieron un colchón, muebles y ropa que almacenaban en las habitaciones. Al lugar acudió personal del ayuntamiento para determinar si la finca presenta algún tipo de daño estructural. (Por Héctor Escamilla Ramírez)