Una camioneta Toyota, color blanco, cayó esta tarde al canal de Santa Catalina afuera de la UNIVA en Zapopan.

En el vehículo que quedó llantas hacia arriba viajaban tres jóvenes: uno de 16 y dos de 17 años, que milagrosamente no sufrieron lesiones.

Un bombero de Zapopan informa.

“Se menciona que venían circulando, al parecer se les atraviesa alguien, dan el volantazo y caen en lo que es el canal -¿Exceso de velovidad?- No lo mencionan”.

Por fortuna, el canal de Santa Catarina no tenía agua. (Por José Luis Jiménez Castro)