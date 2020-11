El ex delegado estatal Carlos Lomelí Bolaños, anunció que una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no encontró elementos que acreditaran faltas administrativas graves por parte del funcionario. Lomelí fue señalado en 11 investigaciones de la Secretaría de la Función Pública por anomalías que iban desde cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés y su respectivo ocultamiento entre otras.

El ex funcionario fue imputado por presuntas operaciones irregulares con sus empresas proveedoras de medicamentos para el gobierno federal. Acusó a Mexicanos Primero y al gobierno de Jalisco de orquestar un campaña de desprestigio:

“Emprendieron una campaña desde los sótanos del poder, como ellos mismos dicen, de desprestigio con mentiras, como siempre lo resuelven todas las empresas de comunicación que atienden a los candidatos y funcionarios del partido que gobierna en Jalisco”.

La resolución reabre las puertas a Lomelí para que busque una candidatura en los próximos comicios de 2021. (Por Héctor Escamilla Ramírez)