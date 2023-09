El ecuatoriano Juan Palacios “El Pantera” fue el triunfador en el inicio del Serial de Novilladas en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara; con la suerte de banderillas colocadas de manera atípica, con un faena de mucho valor y una entera estocada logró cortar la única oreja de la tarde y emocionado comentó.

“Es algo muy importante creo que va a marcar mucho mi carrera, creo que estuve a punto de abrir la puerta grande la sentí en mis manos, creo que este ha sido el mejor espadazo que he pegado en mi vida y a seguir mejorando no queda más esto es así”.

Los demás novilleros no tuvieron suerte, Paco Miramontes salida al tercio, Gerardo Ortiz silencio, Ramón Jiménez escuchó tres avisos, Alejandro Moreno silencio y Morales Ramos de igual manera se fue en blanco.

(Por Manrtín Navarro Vásquez)