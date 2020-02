El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó su poder de indulto para favorecer a cuatro personas condenadas por corrupción y fraude.

El Mandatario conmutó la sentencia de cárcel al ex Gobernador de Illinois, Rod Blagojevich; el financiero Michael Milken; el ex jefe de Policía de Nueva York, Bernard Kerik, y el ex dueño de los 49′s de San Francisco, Edward DeBartolo.

Las autoridades estadounidenses sólo realizaron el anuncio, pero se abstuvieron de revelar los documentos.