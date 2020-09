Por considerar que se atenta contra el derecho humano a la educación, el Tribunal Electoral del Jalisco calificó como improcedente el plebiscito que promovieron vecinos de Tlaquepaque contra la construcción de un centro universitario en el Cerro del Cuatro.

El magistrado presidente y ponente del caso, Tomás Vargas Suárez, explica que la ley de Participación Ciudadana prevé que este tipo de figuras no son procedentes cuando se afecta un derecho humano, que el Centro Universitario tendrá impacto entre estudiantes del Área Metropolitana de Guadalajara y valida argumentos del consejo municipal de Tlaquepaque sobre la atención a población vulnerable y que no existe flora o fauna de protección especial que se vea afectada.

“En donde advertimos que pudiera llegarse a generarse esa afectación en es cuánto a si pudiera aprobarse o el resultado de la consulta fuera que no se construyera”.

El Tribunal determinó que la solicitud de plebiscito sí se presentó en tiempo, pero que el Instituto Electoral se extralimitó al pedir que se llevara a cabo. (Por Mireya Blanco)