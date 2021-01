El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoce que ante la demanda de pruebas PCR para la detección de Covid, las citas se espacian hasta por tres o cuatro días, lo cual nos habla del punto crítico por el que pasa la pandemia.

“Sí ha habido un crecimiento. En el último mes hemos tenido retrasos nuevamente y para mi un retraso es que el call center no te pueda dar una cita en los siguientes tres días. A partir de que el call center no te puede dar una cita en 72 horas, quiere decir que ya tenemos un problema, ya no es lo ideal porque estamos dejando a gente sin la seguridad para aislarse”.

Villanueva Lomelí, admite también que ha habido días en que las unidades covid de los Hospitales Civiles de Guadalajara se encuentran el límite. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)