La administración central de la UdeG no cuenta con el código fuente para poder hacer mejoras o modificaciones que hagan más eficiente el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, conocido por sus siglas como el SIIAU, lo que hace más burocrático muchos procesos administrativos en la casa de estudios, reconoció el rector general, Ricardo Villanueva.

“Son cerca de 96 pasos para llegar al título en la Universidad, cuando revisando los procesos lo podemos hacer en 17 pasos la expedición de un título, pero cuando quiero modificar esos procesos en el SIIAU, resulta que la respuesta es siempre: ‘no rector, es que el SIIAU no lo permite’, y yo digo, ¿desde cuándo el SIIAU manda?. No tenemos el código fuente del SIIAU, ese es un hallazgo que yo me entero, y no le podemos mover nada”.

Agregó que desde la administración central se analizan las opciones para generar un nuevo sistema que sea más eficiente. (Por Aníbal Vivar Galván)