Con la desaparición de 18 fondos extraordinarios y el déficit al Programa de Estímulos al Desempeño Docente, la Universidad de Guadalajara se convierte presupuestalmente en la más afectada del país, advirtió su rector general, Ricardo Villanueva, al exigirle a la federación dar marcha atrás a esta medida.

“Hasta hoy el impacto más sensible para nuestra universidad es la reducción del programa de estímulos para nuestros profesores y la extinción del fondo U040 en el presupuesto 2021. Este golpe al ingreso de los profesores es inadmisible y las autoridades de la UdeG daremos la batalla con todas las universidades públicas del país y de los profesores. Que quede claro, los universitarios ya no lo podemos permitir”.

Villanueva Lomelí sentencia que este es el golpe más grande a la educación en la historia de México, por lo que no descarta manifestaciones en defensa de la educación superior. (Por Gricelda Torres Zambrano)