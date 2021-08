La Universidad de Guadalajara no le tiene miedo a las auditorías, señala el rector, Ricardo Villanueva a la iniciativa de disputados de Movimiento Ciudadanos para auditar el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la Casa de Estudios.

“Si su iniciativa es volver a auditar a la Universidad pues que vean si jurídicamente se puede. La Universidad no le tiene miedo a las auditorías, yo creo que en los últimos diez años somos la Universidad más auditada del país, o sea eso no ha sido un problema. Entonces escuchar a un diputado que quiere dirigir una auditoría, esas se llaman auditorías políticas”.

Señala que se debe respetar también la autonomía de la Universidad de Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)