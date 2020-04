Es un hecho que este semestre no se regresará a las clases presenciales en la Universidad de Guadalajara, a pesar del retorno a las actividades normales en el Estado en la primera quincena de mayo, confirma el Rector General, Ricardo Villanueva.

“A me parece que la reactivación de actividades tanto académicas como escolares en mayo, eh me parece que no sería prudente hacerlo. De parte de la Universidad lo que podríamos decir es que nosotros ya no regresamos en este ciclo escolar a la presencialidad, seguimos en línea”.

Reitera que serán obligatorios los cursos de regularización al inicio del próximo ciclo escolar en todos los niveles de la Universidad. (Por Claudia Manuela Pérez)