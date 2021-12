Pese a haber sido separado de sus clases el 18 de noviembre con el argumento de resguardar la integridad de las alumnas, el magistrado José de Jesús Covarrubias, acusado de agredir a una adolescente, le pagaron integra la segunda quincena del mes de noviembre en la Universidad de Guadalajara donde da clases. Las nóminas del mes de diciembre de momento no han sido publicadas.

Aparece registrado como profesor e investigador titular C del departamento de Derecho Social del CUCSH con un sueldo quincenal de 17 mil 400 pesos. Aunque sólo habría acudido a laborar tres días de esa quincena, el pago aparece intacto.

El magistrado también fue separado de su cargo del Poder Judicial y se advirtió una reducción a su sueldo de 70 por ciento.

El Supremo Tribunal no ha publicado las nóminas de las últimas quincenas para corroborar la baja de su salario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)