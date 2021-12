En la Universidad de Guadalajara no regalaron ni tortas ni chilaquiles, ni tacos por el campeonato del Atlas.

Aquí, en la máxima casa de estudios regalaron títulos, y es que el rector, Ricardo Villanueva, prometió otorgar títulos conmemorativos si el Atlas era campeón.

“No bueno, es un detalle que queremos tener con la afición. Todo el mundo estaba regalando tortas, regalando chilaquiles, y me empezaron a presionar los estudiantes que la Universidad tenía que darnos un título si era campeón. Entonces, pues me comprometí en mis redes que si el Atlas daba un título, la Universidad también”.

La oferta de locura del rector ha generado tumultos de atlistas que sin estudiar en la Universidad de Guadalajara han hecho fila desde las 9:00 de la mañana para obtener uno de estos 10 mil títulos.

Aquí, uno de los atlistas.

“-¿Desde qué hora te formaste?- Estoy aquí desde hace como una hora, pues ya es como la 1:30 más o menos, pues desde las 12:15 -¿Y todavía no te dan el título?- No, aún no. (Por José Luis Jiménez Castro)