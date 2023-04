La Universidad de Guadalajara retiró las mantas que tenía en varios edificios contra el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, para generar un ambiente de paz previo al diálogo entre ambas partes, indica el rector, Ricardo Villanueva.

Señala que también se posponen las marchas de protesta.

“En lo que platico con él sí, no se cancelan, seguimos en pie de lucha, pero siempre las marchas lo que quieren son diálogo. Entonces, si ahorita podemos bajar la tensión política creo que es por el bien de Jalisco y creo que es por el bien de la universidad. Yo tengo el CUTlaquepaque, tengo el CUTlajomulco, tengo el CUChapala, tengo tres prepas, tengo el programa de estímulos, perdón tengo una agenda enorme de problemas que me está frenando este conflicto, lo debo decir con claridad”.

Todavía no hay fecha para este diálogo. (Por Claudia Manuela Pérez)