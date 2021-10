Si el gobernador Enrique Alfaro no regresa los 140 millones de pesos que estaban aprobados y asignados al Museo Ambiental, las caminatas a Casa Jalisco podrían prolongarse por semanas, dato que existen 90 comunidades estudiantiles entre centros universitarios y preparatorias, advierte el presidente de la FEU, Javier Armenta.

“Mira, son más de 15 centros universitarios temáticos entre metropolitanos y regiones, le agregas las más de 75 preparatorias que hay, estamos hablando de al menos 90 comunidades que vamos a salir a marchar”.

Al acompañar este martes a los estudiantes de la Prepa 2 a Casa Jalisco, consideró que no se ha hablado del tema, pero no descarta que una mega manifestación pudiera entrar en la estrategia de defensa del presupuesto. (Por Gricelda Torres Zambrano)