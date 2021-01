No hay condiciones para el regreso presencial a las aulas a finales de enero, por lo que la UdeG realizó ajustes al calendario escolar, para arrancar hasta febrero y de manera virtual, confirma el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Tenemos claro que en el mes de enero es imposible el regreso a clases presenciales, pero tenemos la esperanza de que en julio se pueda recuperar cierta presencialidad, sobre todo para las materias que requieren prácticas, que requieren laboratorios, que sería a loo mejor con un bajo porcentaje de alumnos por salon. En julio hay la esperanza de recuperar algo de presencialidad, lo que tenemos claro que en el mes de enero sería imposible”.

Villanueva Lomelí reitera que el inicio previsto para el once de enero se moverá hasta el 22 de febrero. Asegura que no se afectarán las semanas de clases. (Por Gricelda Torres Zambrano)