La Universidad de Guadalajara determinará en próximos días no sólo si este lunes se dará el retorno de los estudiantes a preparatorias, sino la viabilidad del retorno a las aulas en general el 8 de febrero. A decir del rector, Ricardo Villanueva, la proyección que tenían de la pandemia es que esta semana ya estuvieran en una meseta los contagios e iniciara la curva de descenso en la primera de febrero, pero el aumento constante de cifras cambiaría los planes.

“Si cambia el comportamiento de nuestra proyección, cambiará la decisión. Por lo pronto seguimos igual, el 31 de enero estamos ahorita sólo con primero semestres, no, porque tenemos que hacer el curso de inducción y bachillerato”.

En estos días se determinará si el lunes no regresan todos los estudiantes de preparatoria como estaba programado, sino sólo los de primer grado, por el tema de aforos y distanciamiento. Advirtió el rector que el regreso general a las aulas será hasta que ya esté un descenso notorio en el número de infectados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)