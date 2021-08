Una comitiva de la Universidad de Guadalajara de nueve personas se encuentra reunida con el Gobierno de Jalisco, encabezado por el mandatario Enrique Alfaro, para hablar del presupuesto de 140 millones de pesos reasignado del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a la obra del nuevo Hospital Civil en el CuTonalá.

El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva ,señala que acuden con todos los elementos jurídicos para recuperar los recursos.

“Una sola temática vinimos a ver los 140 millones del Museo de Ciencias Ambientales y es lo único que pensamos platicar -¿cuáles son sus expectativas?- No pues de resolver, que esto no suceda, de que esa decisión que tomó el Gobernador no se aplique y venimos con toda la disposición de explicar y con todos los elementos jurídicos para demostrarle al Gobernador que esto sería un atentado a la autonomía universitaria y que sería ilegal a todas luces”.

Agrega que Iconia no es tema en esta reunión. (Por Claudia Manuela Pérez)