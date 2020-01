La Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena.

La denuncia contra el ex funcionario es por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para reclasificar sus delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo al oficio, Moreno Balbuena fue el responsable de solicitar al Ministerio Público la reclasificación de delitos de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes.