El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, negó haber congelado cuentas bancarias o asegurado bienes inmuebles del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya.

“En este momento no. Nosotros seguimos trabajando en las investigaciones porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia. La UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles, solamente cuentas. Eso le corresponderá en todo caso a la Fiscalía General de la República”.

Explicó que la representación de la UIF acudió a la primera audiencia sobre el caso Anaya, pero ésta fue diferida para el mes de octubre. Reiteró que el mandato del Ejecutivo Federal fue el de actuar sin filias ni fobias y aseguró que no existe ninguna persecución política. (Por Arturo García Caudillo)