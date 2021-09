Luego de los reclamos de vecinos de Huentitán e integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, al señalar que el presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus, no ha atendido sus demandas de suspender el proyecto de Iconia, el edil electo sentenció que no permitirá el inicio de ninguna obra hasta que la empresa a quien se le entregó el terreno cumpla con todas las contraprestaciones que acordó con el ayuntamiento:

“Antes de pegar un sólo ladrillo de departamentos, tienen que cumplir absolutamente con todas las obras de contraprestación, no pueden empezar a vender departamentos ni a construir si antes no han hecho las obras comprometidas en el contrato”.

Sobre el Museo de la Barranca que se construye en el Parque Mirador, señaló que si bien el municipio apoya la obra, no tiene dinero para invertirle al proyecto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)