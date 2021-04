Chivas se salvó de perder, pues con un buen gol de Jesús “Canelo” Angulo rescató el empate a un gol con el Santos Laguna, en juego celebrado en el Estadio Akron en la continuación de la fecha 13 de la Liga MX.

Alberto Ocejo, aprovechó un error de Hiram Mier y al minuto 31 puso adelante a los Laguneros.

Chivas generó muchas opciones de gol, pero solo Ángulo de volea pudo marcar al 75 de acción, para que el Guadalajara sumara un punto como local.

El técnico Víctor Manuel Vucetich, señaló que “me deja tranquilo a medias por el funcionamiento, la agresividad, las variantes del equipo, me deja más tranquilo, pero no con la satisfacción completa porque debimos haber tenido el resultado pero no tuvimos la fortuna o ese acierto”.

El equipo Rojiblanco llegó a tres partidos consecutivos sin poder ganar y se confirma como el rey del empate con total de siete.