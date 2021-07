El holandés Max Verstappen de Red ganó esta mañana el Gran Premio Formula UNO de Austria, novena fecha de la temporada que se corrió en el circuito de Spielberg, para conseguir su quinto triunfo de la campaña y el tercero de manera consecutiva. Le siguieron al cruzar la meta, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, y del inglés Lando Norris de McLaren.

El Piloto mexicano Sergio Pérez tuvo un mal día en el Red Bull Ring con una carrera plagada de incidentes, en la primera vuelta sufrió un alcance con Landon Norris que lo mandó hasta el decimo lugar y aunque remonto 5 posiciones, fue penalizado en 2 ocasiones y al final termino en sexto lugar. Reconoció que su carrera 200 en la Formula UNO fue un desastre.

“Fue un desastre mi carrera creo que en la primera vuelta con Landon Norris fue más allá del límite y ya estaba adelante había frenado antes que el ya tenía la posición y bueno me arruinó la carrera en ese momento, después con Charles una pena lo que pasó, estábamos con neumáticos muy usado e intentó hacerme la misma en la frenada en la cuatro y frené lo más tarde posible y lo mismo después, es una pena, no he visto los incidentes pero no es la manera en que me gusta correr”.

La clasificación Mundial de pilotos se mantiene sin cambios con el primero lugar de Max Verstappen con 182 puntos, seguidos por Lewis Hamilton con 150 y “Checo” Pérez es tercero con 104 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)