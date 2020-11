No hay plazo que no se cumpla y en las próximas horas, personas de la tercera edad estarían acudiendo a las oficinas de Telecomm de Zapopan a cobrar su cheque de “68 y Más”, y es hora de que el ayuntamiento zapopano no repara la banqueta donde en entregas anteriores ya han tropezado y caído varios viejecitos;incluso alguno con un brazo fracturado. Se trata de la banqueta localizada sobre la avenida Tesistán casi esquina con la calle Independencia, justo afuera de las oficinas de Telecomm en la colonia San Francisco. Aquí la banqueta está levantada, destrozada y caminar sobre ella es casi imposible. Urge que el Ayuntamiento de Zapopan la repare, antes de que las personas de la tercera edad acudan a cobrar sus cheques. (Por José Luis Jiménez Castro)