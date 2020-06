Los aspirantes a ser consejeros de la judicatura en Jalisco pidieron una revisión de sus exámenes de conocimiento, luego de que todos los interesados reprobaron la evaluación aplicada ayer, menos una mujer en la lista de consejera ciudadana.

Juan Carlos Pérez, aspirante a consejero ciudadano, dijo que la evaluación no se apegó al temario proporcionado inicialmente.

“Alrededor de unas 20 preguntas, 20 o 25 preguntas ¿el 20% del exámen? así es venían preguntas dirigidas a las facultades y funciones del Auditor, venían preguntas a las facultades y funciones de un juez, funciones jurisdiccionales”.

Carlos Márquez, por su parte, cuestionó la tendencia política del concurso y sugieren que las preguntas fuera de temario no cuenten para la calificación.

“A fin de que se practiquen las medidas conducentes para eliminar aquellos reactivos que no se ajustan”. (Por Mireya Blanco)